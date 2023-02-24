القاهرة الإخبارية.. بلينكن: الرئيس الروسى فشل فى الاستيلاء على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بلنيكن" فى كلمته باجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنَّ روسيا قتلت الآلاف فى أوكرانيا وشردت 13 مليون شخص.
وأشار إلى أنَّ قصة دعم أوكرانيا تُظهر التضامن الدولى ضد روسيا، وبوتين استخدم الأمن الغذائى كسلاح ضد العقوبات الغربية.
وذكر أنه يجب أن نضغط من أجل سلام مستدام فى أوكرانيا، وأى مفاوضات سلام مرهونة بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، مؤكدًا أننا نوثق الجرائم الروسية فى أوكرانيا منذ اليوم الأول من الحرب.
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