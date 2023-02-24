الخارجية الأمريكية للقاهرة الإخبارية: لا مبرر للعدوان الروسى على أوكرانيا

وأضاف «وربيرج»، خلال لقاء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية والمبادئ الأساسية التى اتفق عليها العالم أجمع، عقب الحرب العالمية الثانية، ومن بين بنودها حق الدول فى العيش بسلام..
وتابع بأن المساعدات التى تقدمها الدول تأتى بالتنسيق مع 141 دولة، من بينها مصر التى تدعم أوكرانيا، كما حدث خلال جلسة التصويت أمس فى الأمم المتحدة.
وأكد «وربيرج»، استمرار بلاده فى دعم أوكرانيا، بالتنسيق مع الحلفاء، فى حال استمر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فى هذه الحرب "الوحشية"، على حد تعبيره.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن العالم كان يعيش فى استقرار وازدهار منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب الاتفاق على ميثاق الأمم المتحدة، وبعد مرور 80 عاما والجهد المبذول من قبل واشنطن والدول الأخرى، فوجئ العالم باختيار الرئيس الروسى الحرب التى تسببت فى أزمة غذاء وأزمة طاقة، وأن واشنطن ترى أنه يجب على دول العالم أن تدافع عن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأن ما يحدث ليس حربا على روسيا أو حربا بين موسكو وواشنطن، كما تقول روسيا وأصدقاؤها.
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