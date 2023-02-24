وزير خارجية أوكرانيا: سنقوم بكل ما يلزم من أجل تحقيق النصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف "كوليبا" فى حوار أجراه مع شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية "هذه الحرب ليس لها جدول زمنى، لكن لها نتيجة واحدة فقط وهى الانتصار".
وتابع: "نحن ندافع عن أنفسنا ونحرر أراضينا بدعم سخى من دول كثيرة فى العالم، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية"، معربًا عن امتنانه للشعب الأمريكى لوقوفه إلى جانب الشعب الأوكرانى فى نضاله من أجل الحرية والسلام.
ونوه وزير خارجية أوكرانيا بأن الذخيرة والدبابات والصواريخ بعيدة المدى والطائرات هى أكثر الأسلحة المطلوبة على القائمة الأوكرانية.
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