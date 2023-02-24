العالم اليوم - المركزي الإماراتي يصدر بيانا بشأن فرع بنك "أم تي أس" بأبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 07:19 مساءً - أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الجمعة، أنه اطلع على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية، ومنها العقوبات المفروضة على بنك "أم تي أس".

وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه منح ترخيصا لبنك "أم تي أس" لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه، بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية.

وساهم البنك في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقام المصرف المركزي بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في الدولة، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في الإمارات.

ونظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أعلن المصرف المركزي أنه أشرف على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حد معين.

وأوضح المصرف المركزي أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.