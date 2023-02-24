القاهرة الإخبارية.. روسيا تحذر من تعرض قواتها لأى تهديد

جدة - نرمين السيد - أفادة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ وزارة الخارجية الروسية، حذرت اليوم الجمعة، من مغبة أى أفعال تهدد قوة حفظ السلام الروسية فى إقليم ترانسنيستيريا الانفصالى، إذْ ذكرت أن روسيا ستعتبر أى أفعال تهدد قوة السلام فى الإقليم اعتداءً على روسيا.





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