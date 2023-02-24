العالم اليوم - دبابة روسية في وسط برلين.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر دبابة روسية في وسط برلين.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 05:16 مساءً - عرضت دبابة روسية مدمرة في وسط برلين، وتحديدا أمام السفارة الروسية، الجمعة، في خطوة هدف المنظمون من خلالها لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاندلاع حرب أوكرانيا وإظهار بشاعتها.

وجلب مشغّلا متحف "ملجأ قصة برلين" فيلاند غيبيل وإنو لينزي، دبابة روسية مدمرة من طراز "تي- 72" من قرية أوكرانية خارج العاصمة كييف، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وعارضت السلطات الألمانية الفكرة العام الماضي، لكن الاثنين فازا في استئناف قضائي أعطاهما الحق في "التعبير عن وحشية الحرب".

وكتب لينزي في صحيفة محلية أن الدبابة "تمثل الحرب والإبادة والموت والمعاناة".

وأضاف: "ثم وخلال ثوان معدودة، تحولت هذه الأداة التي يفترض أنها غير قابلة للتدمير إلى مجرد كومة خردة وقبر لمَن هم في داخلها، الذين بدورهم دفنوا آخرين (قبلهم)".