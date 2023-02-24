الخزانة الأمريكية: سعى الصين لدعم روسيا سيكون له عواقب وخيمة

جدة - نرمين السيد - قالت الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن سعى الصين لدعم روسيا سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدة أن واشنطن ستتصدى لأية محاولات روسية للتحايل على العقوبات، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلنت الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية. ويأتى إعلان الخزانة الأمريكية بالتزامن مع الذكرى الأولى لإنطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تصريحات تصعيدية من الجانبين ـ الغربى والروسى.

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