نائب الأمن الروسى: السلام مع أوكرانيا سيكون فاشلا دون اتفاقيات على الحدود

جدة - نرمين السيد - أكد دميترى ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، إن الطريقة الوحيدة لضمان الهدوء هو أن تحقق روسيا جميع أهداف عملياتها الخاصة فى أوكرانيا، فالحرب فى أوكرانيا ستنتهى بالنصر أو يمكن بالاتفاق، موضحًا أنه يجب تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية لمنع حدوث حرب عالمية، والسلام سيكون فاشلاً دون اتفاقيات على الحدود.





وأضاف "ميدفيديف"، خلال كلمه له نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، "أقول لمن أشار إلى أنّ مخزوناتنا من الصواريخ نفدت إن الجيش الروسى لديه أسلحة كافية، وسنستخدم لغة القوة مع من يشكلون تهديدا لأمن البلاد"، مؤكدا إذا طال أمد النزاع فسيظهر تحالف عسكرى جديد من الدول التى تعبت من الأمريكيين. وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، أن إصرار الولايات المتحدة على هزيمة روسيا يفتح الباب أمام صراع نووى، وإذا أرادت واشنطن هزيمتنا سندافع عن أنفسنا بكل سلاح بما فى ذلك النووى، ويجب إدراج الترسانة النووية لبريطانيا وفرنسا فى معاهدة ستارت، ولا يمكن التغاضى عن إمكانات فرنسا وبريطانيا العسكرية واتحادهما مع واشنطن، لكن موسكو أصبحت لديها خبرات بمجال الردع النووى.

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