روسيا: سنرد بشكل مناسب على أى استفزاز من كييف باتجاه ترانسنيستريا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الروسية، إن أى تعرض لقواتنا لحفظ السلام بترانسنيستريا يعد اعتداء علينا. وتأتى التصريحات الروسية بالتزامن مع الذكرى الأولى لإنطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت كييف أنها تستعد لهجوم كبير على روسيا.

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