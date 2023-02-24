جدة - نرمين السيد - وتأتى تصريحات المتحدث باسم الحكومة اليابانية بعدما أفادت جريدة الحزب الحاكم فى كوريا الشمالية بأن الجيش نفذ تدريبا على إطلاق 4 صواريخ كروز استراتيجية أمس الخميس، وأوضحت أن الجيش أطلق 4 صواريخ من شمال شرق البلاد حيث أصابت "الهدف المحدد مسبقا" فى بحر اليابان.
وقال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى - فى تصريحات للصحفيين أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة - إن حكومته لم تؤكد أن الصواريخ حلقت فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان أو أراضيها.
وأوضح ماتسونو أنه إذا كانت المزاعم الكورية الشمالية صحيحة بأن الصواريخ سافرت ألفين كيلومتر فإن تلك الإطلاقات تهدد الأمن والسلم الإقليميين.
وأشار إلى أن الحكومة اليابانية تواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مشددًا على أن بلاده ستظل يقظة بينما تقوم بجمع المعلومات وتحليلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان: لم ترد تقارير حول أضرار جراء اختبار كوريا الشمالية صواريخ كروز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.