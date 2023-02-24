اليابان: لم ترد تقارير حول أضرار جراء اختبار كوريا الشمالية صواريخ كروز

جدة - نرمين السيد - وتأتى تصريحات المتحدث باسم الحكومة اليابانية بعدما أفادت جريدة الحزب الحاكم فى كوريا الشمالية بأن الجيش نفذ تدريبا على إطلاق 4 صواريخ كروز استراتيجية أمس الخميس، وأوضحت أن الجيش أطلق 4 صواريخ من شمال شرق البلاد حيث أصابت "الهدف المحدد مسبقا" فى بحر اليابان.

وقال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى - فى تصريحات للصحفيين أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة - إن حكومته لم تؤكد أن الصواريخ حلقت فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان أو أراضيها.

وأوضح ماتسونو أنه إذا كانت المزاعم الكورية الشمالية صحيحة بأن الصواريخ سافرت ألفين كيلومتر فإن تلك الإطلاقات تهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وأشار إلى أن الحكومة اليابانية تواصل العمل عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مشددًا على أن بلاده ستظل يقظة بينما تقوم بجمع المعلومات وتحليلها.