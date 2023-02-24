العالم اليوم - "KDD" تعتزم إنشاء أول مصانعها في السعودية بـ100 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 04:19 مساءً - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، اتفاقية مع شركة KDD الكويتية للأغذية، من أجل إقامة أول مصنع للشركة في المملكة باستثمارات متوقعة تصل إلى 375 مليون ريال (100 مليون دولار).

وقالت "مدن" على حسابها الرسمي على "تويتر" إن المشروع سيقام على مساحة 100 ألف متر مربع، في مدينة سدير للصناعة والأعمال، وإن الاتفاقية تأتي ضمن سعي السعودية لجذب الشركات الدولية النوعية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

تأسست شركة KDD عام 1962 في الكويت وهي تعمل في تصنيع الحليب ومنتجاتها والعديد من العصائر والمشروبات ومنتجات الطهي، وتصدر إنتاجها للعديد من دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق، بحسب موقعها الإلكتروني.

وكانت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وقعت عددا من العقود والاتفاقيات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار و69 مليون ريال، وذلك على هامش مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جلف فوود 23" في دبي.

وكشفت الهيئة عن ارتفاع أعداد المصانع الغذائية بها إلى 1171 مصنعا بإجمالي مساحات تقارب 10 ملايين متر مربع بحلول نهاية العام المنتهي في 2022، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ومن بين الشركات الغذائية الأخرى التي وقعت مع "مدن" شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية "البيروتي" لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثانية بجدة على مساحة 15 ألف متر مربع واستثمارات تقارب 50 مليون ريال لإنتاج الحبوب والبقوليات.

كما وقعت الهيئة عقدا لتخصيص أرض صناعية مع شركة سنيورة للصناعات الغذائية لإنشاء مصنع على مساحة 25 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بجدة لإنتاج اللحوم المجمدة والمبردة باستثمارات 140 مليون ريال.