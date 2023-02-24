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كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ "هواسال - 2"

اطلقت كوريا الشمالية اربعة صواريخ استراتيجية في اتجاه البحر في إطار تدريبات "هجوم مضاد نووي قاتل على القوات المعادية". كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ "هواسال - 2"اطلقت كوريا الشمالية اربعة صواريخ استراتيجية في اتجاه البحر في إطار تدريبات "هجوم مضاد نووي قاتل على القوات المعادية". وافادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم الجمعة بأن التجربة "أظهرت مرة أخرى" قوة بيونغ يانغ القتالية النووية. وذكرت أن صواريخ "هواسال-2" (Hwasal-2) الأربعة أطلقت من منطقة مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان. وأكدت الوكالة الرسمية أن الصواريخ أصابت هدفها بدقة. ولم تعلن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية واليابان عن الاختبار قبل الكشف عنه من قبل كوريا الشمالية عبر وسائل الإعلام الرسمية صباح الجمعة، ومن غير الواضح ما إذا كانوا قد اكتشفوه.

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