رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا ستنتصر.. وروسيا أصبحت منعزلة عن العالم

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الآن هو الوقت المناسب لنستمر فى دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها حتى يغادر الروس أرض أوكرانيا، كما أن أوكرانيا ستنتصر لأن حلفائها سيقفون بحزم معها، مشيرة إلى أن روسيا أصبحت منعزلة أكثر فأكثر عن العالم والعقوبات التى تُفرض عليها مجدية.





وأضافت دير لاين، خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "مستمرون فى الضغط على روسيا وعلى من يدعمون روسيا فى أرض المعركة"، مؤكدة أن أوروبا تدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا واقتصاديًا لزيادة قدرتها العسكرية فى مواجهة روسيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه سيتم توفير معدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا، مؤكدة أن الأوكرانيين يحاربون من أجل حقوقهم وتحديد مصيرهم ومستقبلهم، قائلة: "سندرب 30 ألفًا من جنود أوكرانيا على أحدث الأسلحة".

وتابعت: "الأوكرانيون اختاروا بالفعل الاتحاد الأوروبى ووحدة المبادئ"، كما أن الشعب الأوكرانى أظهر شجاعة كبيرة جِدًّا فى مواجهة روسيا، والأوكرانيين لن يتراجعوا أبدًا، وأوكرانيا ستنتصر لأن حلفاءها سيقفون بحزم معها، موضحة أنه بعد مرور عام على الحرب فى أوكرانيا ما زال الصراع موجودًا، كما أن بوتين أرسل مئات الآلاف من الروس إلى المعارك فى أوكرانيا.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فشل فى الوصول إلى أى من أهدافه الاستراتيجية بعد عام من الحرب فى أوكرانيا، "بوتين فشل فى تقدير التضامن الأوروبى خلف أوكرانيا، فبدلًا من أن يفرق بوتين الاتحاد الأوروبى أصبح متضامنًا للوقوف إلى جانب أوكرانيا كلما تطلب الأمر ذلك، وبدلًا من أن يسيطر على سوق الطاقة العالمية خسر الكثير من مدخلاته المتعلقة بالطاقة"