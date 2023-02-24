بريطانيا تتيح لعشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين الوصول للخدمات المصرفية

جدة - نرمين السيد - وقال السكرتير الاقتصادى لوزارة الخزانة البريطانية أندرو جريفيث، وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، "إننا سنستمر فى مساعدة أكبر عدد ممكن من اللاجئين الأوكرانيين للوصول إلى الخدمات المصرفية التى يحتاجونها لبناء حياة".

وأعرب جريفيث عن شكره للبنوك البريطانية وجمعيات البناء على دعمهم للاجئين الأوكرانيين، موضحا أن الحسابات المصرفية الأساسية متاحة دون رسوم لإرسال الأموال واستلامها مما يساعدهم على بناء حياتهم هنا.

وأضاف "بعد مرور عام على العملية الروسية، يجب ألا يساور بوتين شك فى أن الغرب لن يتنازل عن دعمه لأوكرانيا وشعبها".

من ناحية أخرى، وقف مواطنو المملكة المتحدة اليوم دقيقة صمت لإحياء الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" لقطات لرئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، وهو يقف دقيقة صمت برفقة السفير الأوكرانى لدى المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، وأعضاء من القوات المسلحة الأوكرانية أمام مقر الحكومة البريطانية فى "داوننج ستريت"، كما تم وضع إكليل من الزهور باللون الأصفر والأزرق "لون العلم الأوكرانى" على عتبة منزل رئيس الوزراء.