العالم اليوم - البنتاغون يزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.. تعرف عليها

انتم الان تتابعون خبر البنتاغون يزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.. تعرف عليها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 03:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، حزمة مساعدات أمنية جديدة للقوات الأوكرانية بهدف إعادة تأكيد دعم واشنطن الثابت وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وحسب ما ذكر مراسل "دوت الخليج"، فإنه سيتم توفير هذه الحزمة، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية كجزء من التزام واشنطن بأمن أوكرانيا في المدى الطويل.

وأكد قادة البنتاغون أن "الولايات المتحدة تلتزم بتوفير أنظمة جوية من دون طيار وأنظمة مضادة للطائرات من دون طيار ومعدات للكشف عن الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى مخزونات الذخيرة المهمة لقدرات المدفعية وإطلاق القذائف الدقيقة الاثابة، والتي ستعزز قدرة أوكرانيا على صدّ العدوان الروسي".

وتشمل القدرات في حزمة المساعدة الأمنية هذه ما يلي:

ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS).

قذائف مدفعية إضافية من عيار 155 ملم.

ذخائر لأنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر.

CyberLux K8 UAS.

Switchblade 600 UAS.

Altius-600 UAS.

القفز 20 UAS.

أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار ومعدات الكشف عن الحرب الإلكترونية.

معدات إزالة الألغام.

تأمين معدات دعم الاتصالات.

تمويل التدريب والصيانة والاستدامة.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان له، إن الولايات المتحدة خصصت منذ بداية العملية العسكرية الروسية أكثر من 32 مليار دولار من الدعم العسكري الذي غيّر قواعد اللعبة لأوكرانيا.

إضافة إلى ذلك، نشرت الولايات المتحدة أكثر من 20 ألف جندي إضافي في أوروبا ونشرت قوات دائمة في الجناح الشرقي لحلف الناتو القريب من روسيا.

وختم وزير الدفاع بيانه بالقول إن "حرب بوتين المتهورة وغير القانونية هي اعتداء على أمن أوروبا والعالم".