أمريكا تشيد بتصويت الأمم المتحدة لمطالبة روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الجمعة، إنه بعد ما يقرب من عام واحد من شن روسيا غزوها غير المبرر على أوكرانيا، أصدرت 141 دولة - من كل قارة وكل ركن من أركان العالم- دعوة قوية من أجل سلام شامل وعادل ودائم فى أوكرانيا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أنه من خلال التصويت بأغلبية ساحقة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقفت هذه الدول بحزم فى دعم النظام الدولى القائم على القواعد، وتحدثت بصوت واحد للمطالبة بانسحاب روسيا الكامل والفورى وغير المشروط من جميع أراضى أوكرانيا.

وأفاد بأن بعد مرور عام على هذا الصراع، لا يزال المجتمع الدولى ثابتًا فى التمسك بالقيم المشتركة، بما فى ذلك مبادئ السيادة والاستقلال وسلامة الأراضى التى تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولى، بما فى ذلك انتهاكات الحرب الروسية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت فى قرار حظى بغالبية واسعة أمس الخميس بانسحاب "فورى" للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام "عادل ودائم" عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو.