جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 17 غارة على مجموعات روسية، بالإضافة إلى أربع ضربات على مواقع أنظمة الدفاع الجوى الصاروخية الروسية فى أخر 24 ساعة.





وذكرت الهيئة، فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت أيضًا مجموعات عسكرية روسية ومستودع ذخيرة وآخر للوقود وهدفًا مهمًا آخر للروس. وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت 10 ضربات صاروخية و31 ضربة جوية وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) أكثر من 40 مرة. ونتيجة لذلك، أصيبت أهداف مدنية فى إقليمى خاركيف وخيرسون. ووردت أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وتابع أن القوات الأوكرانية صدت حوالى 100 هجوم للروس، بما فى ذلك هجمات بالقرب من بلدة باخموت الاستراتيجية، بينما لا تزال القوات الروسية تركز جهودها على القيام بأعمال هجومية فى اتجاهات أقاليم كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا وشاختارسك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: شن 17 غارة على مجموعات روسية و4 ضربات على أنظمة للدفاع الجوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.