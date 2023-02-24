كوريا الشمالية: استمرار الممارسات العدوانية من جانب أمريكا إعلان حرب

جدة - نرمين السيد - وقال المدير العام المسئول عن الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية كوون جونغ-غون - فى بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إن الولايات المتحدة يجب أن تعى أنه إذا واصلت ممارساتها العدوانية والاستفزازية ضد كوريا الشمالية، فيمكن اعتبار ذلك بمثابة إعلان حرب ضد بلادنا".

وأكد أن السبيل الوحيد لمنع الحلقة المفرغة من تصعيد التوترات العسكرية فى شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، هو إبداء موقف سلوكى واضح مثل التخلى عن تعهدها بنشر المزيد من الأصول الإستراتيجية ووقف التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية.

ووصف كوون إجراء سول وواشنطن تدريبات المحاكاة على طاولة فى البنتاجون أنها "بروفة حرب ضد بيونج يانج".