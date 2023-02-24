جدة - نرمين السيد - وقال المدير العام المسئول عن الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية كوون جونغ-غون - فى بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إن الولايات المتحدة يجب أن تعى أنه إذا واصلت ممارساتها العدوانية والاستفزازية ضد كوريا الشمالية، فيمكن اعتبار ذلك بمثابة إعلان حرب ضد بلادنا".
وأكد أن السبيل الوحيد لمنع الحلقة المفرغة من تصعيد التوترات العسكرية فى شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، هو إبداء موقف سلوكى واضح مثل التخلى عن تعهدها بنشر المزيد من الأصول الإستراتيجية ووقف التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية.
ووصف كوون إجراء سول وواشنطن تدريبات المحاكاة على طاولة فى البنتاجون أنها "بروفة حرب ضد بيونج يانج".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية: استمرار الممارسات العدوانية من جانب أمريكا إعلان حرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.