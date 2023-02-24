«القاهرة الإخبارية»: زعيما فرنسا وألمانيا يشيدان بشجاعة الأوكران

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الجمعة، تضامن بلاده مع الأوكرانيين، بالتزامن مع مرور عام على بدء الأزمة الروسية- الأوكرانية، داعيًا إلى انتصار الأوكران من أجل إحلال السلام، موجهًا حديثة للأوكران: "فرنسا تقف بجانبكم، نتمنى التضامن من الجميع لتحقيق النصر والسلام".





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى تقرير لها، أكد المستشار الألمانى أولاف شولتس، أن بلاده ستدعم أوكرانيا، بكل قوة ومهما استغرق الأمر، وذلك فى رسالة مصورة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا: " ما يثير إعجابنا جميعا هو تصميم وشجاعة الأوكرانيين، وكيف يدافعون عن حريتهم". وتابع المستشار الألمانى أولاف شولتس: " ألمانيا تدعمهم فى هذا بكل قوة ومهما استغرق الأمر"، مضيفا أن المساعدات الألمانية لأوكرانيا، سواء الدعم المالى والإنسانى أو فى التسليح، بلغت أكثر من 14 مليار يورو، أى يعنى 14.83 مليار دولار حتى الآن".

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