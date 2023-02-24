«الناتو»: استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية يجر العالم إلى الهاوية

جدة - نرمين السيد - قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، إن الشعب الأوكرانى يحارب ببسالة للحصول على حريته، وأن الهجوم الذى شنه الرئيس الروسى بوتين قبل عام على أوكرانيا غير مبرر، لافتا إلى أن بوتين فشل أمام الصمود الأوكرانى، كما أن طول أمد الأزمة الروسية - الأوكرانية يّجر العالم إلى الهاوية، إذ أن الرئيس الروسى فشل فى كسر إرادة أوكرانيا وحلف الناتو.





وأضاف ستولتنبرج، خلال كلمته بمؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة وزراء إستونيا، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم المقدم من الحلف إلى أوكرانيا ليس خيارًا، موضحًا أن الشعب الأوكرانى يحارب من أجل حريته، والناتو يعمل مع الاتحاد الأوروبى لدعم أوكرانيا عسكريًا، لافتا إلى فشل موسكو وصمود وأوكرانيا صامدة وزيادة قوة الناتو بعد عام على الحرب. وحذر ستولتنبرج من انتصار بوتين فى الحرب، قائلاً إن انتصاره يجر العالم إلى الهاوية. وأضاف: "ما نقوم به رسالة واضحة لموسكو بأن الحلف سيدافع عن إستونيا وكل قطعة من أراضى أوروبا".

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