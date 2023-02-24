خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الإعلام ساحة مهمة فى الصراعات المُسلحة والحروب

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أسامة السعيد، الخبير الإعلامى، عن مدى تأثير الإعلام على الحروب بشكل عام، وعلى وجه الخصوص فى أوكرانيا، إذ ذكر أنه يوجد فى الإعلام ما يسمى بـ "الحرب الإعلامية"، فهذا المصطلح صحيح، فضلا عن أن الإعلام يعد أحد أدوات إدارة الصراع سواء فى السلم أو الحرب، فكل طرف يحاول استخدام سلاح الإعلام بقوة من أجل حشد جهود الجبهة الداخلية وأيضا التصدى والتأثير النفسى على الخصم.





وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإعلام ساحة مهمة للغاية فى الصراعات المسلحة والحروب، وفى حالة الحرب تزداد أهمية الإعلام لأن كل طرف يحاول حشد جبهته الداخلية ويتصدى للأدلة والدعاية التى يقدمها الطرف الآخر، موضحا فى الوقت ذاته أن الهزيمة النفسية أو الحرب النفسية جزء مهم جدا فى أى مواجهة عسكرية. وأوضح الخبير الإعلامى، أنه على مدى التاريخ كان الإعلام هو الأداة الأساسية سواء فى الحروب العالمية أو حتى فى الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى السابق والكتلة الغربية، وبالتالى فإن الحرب الإعلامية قائمة وتزداد قسوة وشراسة وتعقيدا مع دخول أدوات حديثة فى الإعلام

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