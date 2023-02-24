الاتحاد الأوروبى لـ «القاهرة الإخبارية»: عقوبات قاسية على روسيا خلال يومين

جدة - نرمين السيد - أكد لويس ميجيل بوينو، المتحدث الإقليمى باسم الاتحاد الأوروبى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هناك إرادة واضحة وحقيقية من دول الاتحاد حول إقرار حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، لافتًا إلى أنه تجرى مفاوضات بين الدول الأعضاء للاتفاق على شكل ونوعية العقوبات خلال الساعات المقبلة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.





وأضاف ميجيل بوينو، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الحزمة الجديدة من العقوبات سيتم اعتمادها خلال اليومين المقبلين من قبل مجلس الاتحاد الأوروبى، موضحًا أن هذه العقوبات تستهدف بعض القطاعات الصناعية والتكنولوجية والاتصالات الروسية التى تستخدمها فى حربها ضد كييف والتى تقدر بـ21 مليار يورو، والعقوبات الجديدة ستكون أكثر صرامة من سابقتها التى تم فرضها خلال الشهور الماضية على موسكو. وكشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى، أن تأثير العقوبات السابقة التى أقرها التكتل الأوروبى واضح على الاقتصاد الروسى، فى ظل جهود موسكو لتمويل الحرب على المستوى العسكرى، والحرب أسفرت على تبعيات على روسيا من حيث التضخم والانكماش فى الاقتصاد وهو ما دفع موسكو إلى بيع الفحم والمنتجات النفطية بأسعار أقل من 40 دولار وهو ما يشكل خسارة كبيرة لها فى ظل فقدانها لأكبر سوق لبيع منتجاتها النفطية وهو الاتحاد الأوروبى. ولم ينف بوينو فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، تأثر التكتل الأوروبى بتبعيات الحرب الروسية فى أوكرانيا غير أن هناك معدلات نمو لدول الاتحاد الأوروبى موجودة بنسب ضئيلة رغم توقعات بالاتجاه العكسى. وأكد متحدث الاتحاد الأوروبى، أن العقوبات التى سيتم اتخاذها ستكون أشد العقوبات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى فى تاريخه، مشددًا على أن العقوبات بحاجة إلى وقت كى نرى نتائجها على الاقتصاد الروسى.

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