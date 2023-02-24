الاتحاد الأوروبى: ورقة موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ليست مقترح سلام

جدة - نرمين السيد - قال خورخى توليدو، سفير الاتحاد الأوروبى لدى الصين، إنه يتعين على بكين الوفاء بمسئوليتها فى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة فى مواجهة عدوان روسيا، موضحًا أن ورقة موقف الصين من أوكرانيا ليست مقترح سلام، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام عشرات الدبلوماسيين بحفل أقيم فى بكين لإحياء الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية – الأوكرانية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت الحكومة الصينية، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، مقترحًا من 12 بندًا، دعت فيه موسكو وكييف إلى استئناف مفاوضات السلام، بمناسبة مرور عام على بدء الهجوم الروسى على أوكرانيا، محذرة من استخدام السلاح النووى. فيما أكد حلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الجمعة، أنه مصمم على مساعدة أوكرانيا فى التصدى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، معتبرًا أن موسكو لم تتمكن من كسر عزيمة الشعب الأوكرانى مع مرور عام على بدء الأزمة، وعلى روسيا أن توقف فورًا هذه الحرب غير القانونية التى انعكست على إمدادات المواد الغذائية والطاقة فى العالم، مطالبًا بمحاسبة موسكو على جرائم الحرب المرتكبة فى أوكرانيا.

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