متحدث الاتحاد الأوروبى: هناك إرادة أوروبية لمضاعفة العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف متحدث الاتحاد الأوروبى، على هامش مؤتمر صحفى للمفوضية الأوروبية وحلف الأطلسى ورئيسة وزراء إستونيا، بمناسبة الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، أن العقوبات الجديدة ستستهدف التكنولوجيا والاتصالات الروسية.

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