«القاهرة الإخبارية»: النفط يصعد عالميا مدعوما بمخاوف خفض الإمدادات الروسية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن أسعار النفط واصلت مكاسبها عالميا لثانى جلسة على التوالى، اليوم الجمعة، إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا، زيادة المخزونات فى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.7% إلى 82.82 دولار للبرميل.





وأوضح تقرير عرضته القناة، أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط زادت 63 سنتا أو 0.8% إلى 76.02 دولار للبرميل، وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو 2%، بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانيها الغربية بما يصل إلى 25% فى مارس، وهو ما يتجاوز خفضها المعلن فى الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وخلال الأسبوع انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة 4% تقريبا فى الأسيوع الماضى، بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلا عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية لتاسع أسبوع على التوالى، ويؤدى صعود الدولار إلى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية لحائزى العملات الأخرى.

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