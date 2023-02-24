«القاهرة الإخبارية»: عقوبات بريطانية على روسيا تشمل حلفاء مقربين من بوتين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة البريطانية أعلنت اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حلفاء مقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بينهم رئيس سابق لمجلس الأمن الروسى، والرئيس التنفيذى لخط أنابيب "نورد ستريم 2"، فى ذكرى الهجوم الروسى على أوكرانيا.





وأوضحت القناة، أن العقوبات طالت 92 شخصًا وكيانًا، بينها مرتبطين بشركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية، وذلك بعد أن دخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا عامها الثانى، اليوم الجمعة، وتحاول موسكو بسط سيطرتها على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف دعمًا لوجستيًا وعسكريًا غربيًا فى مواجهة موسكو. وأكد تقرير لـ "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين توعد أمس الخميس، بنشر صواريخ "سارمات" النووية العابرة للقارات، فيما قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن بلاده ستنتصر فى الحرب، وعرضت الصين رؤيتها "لتسوية سياسية" للنزاع فى أوكرانيا. فيما اتّهم السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، الغرب بأنه مستعد للتضحية بأوكرانيا وبالعالم النامى من أجل إلحاق الهزيمة ببلاده، وحض وزراء مال مجموعة السبع صندوق النقد الدولى على تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية مارس.

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