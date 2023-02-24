العالم اليوم - 12 مليار دولار التجارة الخارجية بين الإمارات والكويت في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 12:22 مساءً - نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والكويت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 87 بالمئة، لتصل إلى حوالي 12 مليار دولار بنهاية 2022، مقابل 6.3 مليار دولار في العام 2013، وفق بيانات أولية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت بيانات "التنافسية والإحصاء" الإماراتية، أن إجمالي التبادل التجاري بن البلدين خلال الفترة من 2013-2022 قد بلغ 316.2 مليار دَرْهم (حوالي 86.1 مليار دولار) توزعت بين إعادة الصادرات بحصة بلغت 53 بالمئة وبقيمة تجاوزت 168 مليار دَرْهم (حوالي 46 مليار دولار)، والصادرات غير النفطية بنسبة 27 بالمئة وبقيمة تجاوزت 85 مليار دَرْهم (23.14 مليار دولار)، والواردات بقيمة 62.8 مليار دَرْهم (17.1 مليار دولار) وبنسبة بلغت 20 بالمئة.

ونمت التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت في العام الماضي بنسبة 13 بالمئة وبقيمة بلغت 5 مليارات درهم لتصل إلى 43.5 مليار درهم، مقابل 38.5 مليار دَرْهم في العام 2021.

وتوزع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي بين 21.9 مليار دَرْهم لإعادة التصدير، و14.2 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، و7.3 مليار دَرْهم للواردات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتصدرت الزيوت المعدنية قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من الكويت إلى الدولة خلال العام الماضي وبقيمة تجاوزت 6 مليارات دَرْهم، فيما تصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها من الإمارات إلى الكويت خلال العام 2022 وبقيمة بلغت 3.3 مليار دَرْهم، وتلاه الحلي والمجوهرات بقيمة 3 مليارات دَرْهم، فيما جاءت أجهزة ومعدات للاتصالات في صدارة قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الكويت خلال العام 2022 بقيمة 3.52 مليار دَرْهم، وتلاها الأدوية وعقاقير علاج بقيمة 1.7 مليار دَرْهم، وآلات لمعالجة البيانات بقيمة 1.46 مليار دَرْهم.