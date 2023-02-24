ميدفيديف: يجب سحق النازية الجديدة حتى يحصل العالم على السلام

جدة - نرمين السيد - وأشار ميدفيديف، إلى أنه "يجب سحق النازية الجديدة حتى يحصل العالم على السلام". وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حلفاء مقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بينهم رئيس سابق لمجلس الأمن الروسى، والرئيس التنفيذى لخط أنابيب "نورد ستريم 2"، فى ذكرى الهجوم الروسى على أوكرانيا.

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