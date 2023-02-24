العالم اليوم - تراجع الإقبال على الصحف الورقية في السودان

انتم الان تتابعون خبر تراجع الإقبال على الصحف الورقية في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 11:19 صباحاً - الصحافة الورقية تغيب عن رفوف المحال في السودان، وقلة الاهتمام بالجرائد سبب في شراء الصحف الورقية في السودان.

محررون ومسؤولون نقابيون يؤكدون أن صناعة الصحف الورقية، التي كانت مزدهرة يوما ما في السودان، تتدهور مع قيام الناشرين بوقف عمليات الطباعة أو تقليصها، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة تعلق القراء بهواتفهم المحمولة.

الصحف الورقية في السودان تعرضت إلى ضربات عدة، لعدة أسباب منها ارتفاع كلفة الورق والطباعة.

وقال محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين السودانيين:

من الواضح أن الصحافة الورقية تواجه تحديات وجودية خطيرة، وهذا يظهر من خلال الأرقام التي تشير لانخفاض كبير في عدد الصحف الورقية التي تصدر يوميا في السودان حاليا.

النقطة الثانية تتصل بانخفاض عدد النسخ المطبوعة، إذا كنا نتحدث عن صحف العدد المطبوع فيها يصل إلي نحو 100 ألف خلال السنوات الماضية، حاليا انخفض هذا الرقم ويمكن أن لايتجاوز العشرة آلاف نسخة في أفضل الأحوال، وهذا مؤشر علي أن هناك عشرات من الصحفيين هجروا المهنة أو فقدوا وظائفهم في الصحافة الورقية التي ما عادت الوسيلة الأكثر توظيفا للصحفيين.

أسباب العزوف عن الصحف الورقية