سوناك: سنفرض عقوبات على كل عنصر تستخدمه روسيا فى حربها

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة البريطانية، فى وقت سابق، إن سوناك سيدعو سائر قادة دول مجموعة السبع الذين سيجتمعون عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسى لأوكرانيا، إلى تسريع مساعداتهم العسكرية لكييف.

وأشار البيان إلى أن سوناك سيدعو إلى تسريع وتيرة تزويد الجيش الأوكرانى بالمدفعية، وسيطالب كذلك بمده بأسلحة أطول مدى.

وأضافت أن سوناك سيقول خلال الاجتماع "لكى تنتصر أوكرانيا فى هذه الحرب - ولتسريع موعد حلول ذلك اليوم - يجب أن تكتسب ميزة حاسمة فى ساحة المعركة".

وفى كلمته سيشدد رئيس الوزراء البريطانى على أنه "بدلاً من اتباع نهج تدريجى، علينا أن نتحرّك بشكل أسرع على صعيد المدافع والمدرّعات والدفاعات الجوية".

وسيلتزم رئيس الوزراء البريطانى دقيقة الصمت هذه فى داونينج ستريت خلال الحدث الذى يشارك فيه السفير الأوكرانى فى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، وأفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، وممثلين عن 10 دول تشارك فى البرنامج البريطانى لتدريب العسكريين الأوكرانيين.