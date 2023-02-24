شولتس: قدمنا مساعدات مالية وإنسانية لكييف بأكثر من 14 مليار يورو

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إن تسليم الأسلحة الألمانية لأوكرانيا لن يطيل أمد الحرب، مؤكدًا أن قادرة الغرب سيبذلون قصارى جهدهم لضمان عدم التصعيد بين روسيا والناتو، حسبما أفادت أنباء عاجلة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأشار شولتس إلى أن بلاده قدمت مساعدات مالية وإنسانية لكييف، بأكثر من 14 مليار يورو، مؤكدًا أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا بكل قوة ومهما استغرق الأمر. جاء ذلك خلال استضافة ألمانيا لمجموعة من المناسبات والمظاهرات والاحتجاجات، اليوم الجمعة، فى الذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، حيث يستضيف الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، وماكييف حدثا مشتركا فى قصر بيليفو فى برلين.

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