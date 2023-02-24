المفوضية الأوروبية تقدم الدعم لـ 124 باحثا فروا من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية رسمياً عن نتائج اختيار مبادرة "MSCA4Ukraine" التى تدعم الباحثين النازحين من أوكرانيا. وأكدت أن 13 مرشحًا لدرجة الدكتوراة و111 باحثًا لما بعد الدكتوراه من أوكرانيا سيتمكنون من مواصلة عملهم فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبلدان المرتبطة ببرنامج "هورايزون يوروب"- Horizon Europe- التابع لها.





وذكرت المفوضية فى بيان صحفى "نشرته عبر موقعها الرسمى" أنه سيتم استضافة الباحثين المختارين من قبل المنظمات الأكاديمية وغير الأكاديمية فى 21 دولة، معظمهم فى ألمانيا وجمهورية التشيك وفرنسا. وسيعملون على مشاريع أرفع تغطى جميع التخصصات العلمية. ومعظم المقترحات البحثية المختارة فى مجالات علوم الحياة (25.8%) والعلوم الاجتماعية والإنسانية (21.8%) والكيمياء (17.7%). كما تتراوح مدة الزمالات الممنوحة من ثمانية أشهر إلى سنتين، مع منح معظم المتقدمين زمالات لمدة عامين.

وأضاف البيان: "أنه سيتم أيضًا تقديم فرص حول مهارات التطوير الوظيفى وأنشطة التدريب، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات ذات الصلة بالبحوث والقابلة للتحويل الرئيسية. كما سيتمتع هؤلاء الباحثون بفوائد مبادرة تبلغ ميزانيتها الإجمالية 25 مليون يورو، وتوفر علاوات عائلية لمساعدة الباحثين المختارين بالتكيف مع المسئوليات الأسرية وبدل الاحتياجات الخاصة، لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتسهيل مشاركتهم".

وتابع: "عندما تسمح الظروف، سيتلقى الباحثون الدعم لإعادة تأسيس أنفسهم فى أوكرانيا والمساعدة فى إعادة بناء وحماية قدرة البلاد على البحث والابتكار. كما سيسمح لهم الدعم المتاح بالحفاظ على الروابط مع منظمتهم المضيفة، وإجراء مواضع بحثية وتطوير مشاريع جديدة عندما يسمح الموقف بذلك".