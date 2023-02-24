العالم اليوم - "فاغنر" تسيطر على بلدة قرب باخموت في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 10:18 صباحاً - أعلن رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم الجمعة، أن قواته سيطرت على بلدة بيرخوفكا الأوكرانية إلى الشمال الغربي من باخموت، المدينة الاستراتيجية التي تسعى موسكو لاحتلالها منذ بضعة أشهر.

وقال يفغيني بريغوجين في بيان نشره جهازه الإعلامي إن قرية بيرخوفكا "تحت سيطرتنا بالكامل. وحدات فاغنر تسيطر على كامل أنحاء بيرخوفكا"، وفقا لفرانس برس.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت من مصدر مستقل من هذه المعلومات التي وردت بعد عام بالتمام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويسعى الجيش الروسي ومجموعة فاغنر منذ أسابيع لمحاصرة باخموت ونجحوا في قطع عدد من الطرقات المهمة لتموين القوات الأوكرانية.

وفي حال تأكدت السيطرة على بيرخوفكا فسيعني ذلك أن القوات الروسية بدأت تحكم الكماشة التي تحاول بسطها حول باخموت من جهة الشمال.

وكانت القوات الروسية أعلنت الأسبوع الماضي السيطرة على بلدة باراسكوفيفكا عند مدخل باخموت الشمالي.

وتقع بيرخوفكا إلى الجنوب الغربي من باراسكوفيفكا، شمالي مقاطعة دونيتسك.

وكانت تقارير لنشطاء أفادت بأن بريغوجين قام بزيارة الضواحي الشرقية لمدينة باخموت، وهي المناطق الخاضعة لسيطرة قواته.

فيما أفادت تقارير أخرى بأن قوات فاغنر تقترب من السيطرة على قرية أخرى إلى الجنوب الشرقي من بيرخوفكا، هي قرية ياغودنا، قرب المدخل الشمالي لباخموت.