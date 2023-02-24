استشهاد شاب فلسطينى فى الخليل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن الشهيد جوابرة دخل العناية المكثفة فى المستشفى الأهلى بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحى فى الرأس، ما أدى إلى تلف جزء كبير من الدماغ، وعملت الطواقم الطبية جاهدة لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه.
وكان جوابرة أصيب برصاص قناصة الاحتلال، أثناء مساعدته لجيرانه بالقرب من منزله فى المخيم، حيث تعمد جنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحى بكثافة صوب منازل المواطنين فى المخيم.
وباستشهاد الشاب جوابرة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجارى برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 65 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير فى سجون الاحتلال.
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