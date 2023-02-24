زيلينسكى: 2023 عام النصر بعد سنة أثبتت خلالها كييف أنها لا تقهر

جدة - نرمين السيد - وأشار زيلينسكى، خلال خطاب مصور فى وقت مبكر من اليوم الجمعة، إلى أن الوضع العسكرى فى جنوب أوكرانيا خطير للغاية فى بعض الأماكن، مضيفًا أن الأوضاع فى الشرق صعبة للغاية، وفقًا لما أفادت وكالة "رويترز".
وقال زيلينسكى، متحدثًا فى الذكرى الأولى للغزو الروسى، إن القوات الموالية لموسكو قصفت مرة أخرى مدينة خيرسون الجنوبية، وتسببت هذه المرة فى انقطاع التدفئة عن 40 ألف شخص، مضيفًا أنه "بالنسبة للجنوب، الوضع فى بعض الأماكن خطير للغاية، لكن قواتنا لديها الوسائل للرد على المحتلين".
وتابع: "فى الشرق، الأمر صعب ومؤلم للغاية. لكننا نبذل قصارى جهدنا لمقاومة ذلك"، فى إشارة إلى الهجمات المتكررة التى تشنها القوات الروسية التى تسعى إلى الاستيلاء على منطقتى دونيتسك ولوجانسك فى الشرق.
كما أوضح الرئيس الأوكرانى أن أعمال الإصلاح فى خيرسون، التى تتعرض للقصف بشكل يومى، ستستمر لحين عودة التدفئة.
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