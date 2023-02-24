الفلسطينيون ينظمون مسيرة حاشدة احتجاجا على مجزرة الاحتلال فى نابلس

جدة - نرمين السيد - نظم عشرات الآلاف من الفلسطينيين مسيرة حاشدة فى المدن الرئيسية بالضفة الغربية المحتلة وبقطاع غزة، للاحتجاج على المجزرة التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة نابلس، فى أنحاء الضفة الغربية "عامة" وفى القدس "خاصة".





وانطلقت المسيرة التى مثل الشباب غالبية قوامها، فى بداية منتصف ليل الخميس / الجمعة، إلى الميادين الرئيسية فى نابلس وجنين ورام الله، ومحافظات قطاع غزة، والقدس، ومدن أخرى، وقاموا بالتكبير الجماعى ورددوا نداءات تمجد 11 شهيدًا قضوا فى المجزرة التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى، الأربعاء، فى نابلس بشمال الضفة.

ورفع المشاركون فى المسيرات المهيبة الأعلام الفلسطينية، وانتشرت الطواقم الصحفية لتغطية المسيرات. وردد المشاركون فى المسيرة سورة "الفاتحة" من القرآن الكريم.

ومن المتوقع أن يزداد زخم الاحتجاجات غدا مع دعوة الحركة الفلسطينية الأسيرة إلى أن يكون يوم الجمعة يوما للنفير العام.

وانطلقت مسيرات فى مخيم "الدهيشة" بمحافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب مُباشرة من القدس، ومن "طولكرم" شمال غرب الضفة، ومن مخيم عقبة جبر فى "أريحا"، ورددوا هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته.

وخرج سكان بلدات الطور وسلوان وشعفاط والعيساوية وجبل المكبر والشيخ جراح بالقدس المحتلة، إلى الشوارع. وأظهر تصوير فيديو اشتباكات بين سكان الطور ومناطق أخرى بالقدس وجنود الاحتلال الإسرائيلى.