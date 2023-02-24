وانطلقت المسيرة التى مثل الشباب غالبية قوامها، فى بداية منتصف ليل الخميس / الجمعة، إلى الميادين الرئيسية فى نابلس وجنين ورام الله، ومحافظات قطاع غزة، والقدس، ومدن أخرى، وقاموا بالتكبير الجماعى ورددوا نداءات تمجد 11 شهيدًا قضوا فى المجزرة التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى، الأربعاء، فى نابلس بشمال الضفة.
ورفع المشاركون فى المسيرات المهيبة الأعلام الفلسطينية، وانتشرت الطواقم الصحفية لتغطية المسيرات. وردد المشاركون فى المسيرة سورة "الفاتحة" من القرآن الكريم.
ومن المتوقع أن يزداد زخم الاحتجاجات غدا مع دعوة الحركة الفلسطينية الأسيرة إلى أن يكون يوم الجمعة يوما للنفير العام.
وانطلقت مسيرات فى مخيم "الدهيشة" بمحافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب مُباشرة من القدس، ومن "طولكرم" شمال غرب الضفة، ومن مخيم عقبة جبر فى "أريحا"، ورددوا هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته.
وخرج سكان بلدات الطور وسلوان وشعفاط والعيساوية وجبل المكبر والشيخ جراح بالقدس المحتلة، إلى الشوارع. وأظهر تصوير فيديو اشتباكات بين سكان الطور ومناطق أخرى بالقدس وجنود الاحتلال الإسرائيلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلسطينيون ينظمون مسيرة حاشدة احتجاجا على مجزرة الاحتلال فى نابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.