الصين تقدم خطة لاستئناف السلام بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" دعت ورقة الموقف الصادرة عن وزارة الخارجية فى بكين، اليوم الجمعة، إلى إنهاء الأعمال العدائية وحماية المحطات النووية واستئناف محادثات السلام وإلغاء العقوبات الأحادية - وهو بند رفضته الولايات المتحدة باستمرار.
كما حثت الخطة ، التى أصدرتها الخارجية الصينية، على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، ومنع الأزمة من التدهور أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة، واتخاذ وخطوات لضمان تصدير الحبوب بعد الاضطرابات، التى تسببت فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.
وقالت الوزارة: "يجب على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا فى العمل فى نفس الاتجاه واستئناف الحوار المباشر فى أسرع وقت ممكن، من أجل خفض تصعيد الموقف تدريجيًا، والتوصل فى نهاية المطاف إلى وقف شامل لإطلاق النار".
وأضافت: "الصراع والحرب لا يفيدان أحدا، ويجب على جميع الأطراف التحلى بالعقلانية وضبط النفس وتجنب تأجيج النيران وتفاقم التوترات".
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