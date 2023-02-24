العالم اليوم - الصين تضيق الخناق على ChatGPT.. وتبحث عن البديل

انتم الان تتابعون خبر الصين تضيق الخناق على ChatGPT.. وتبحث عن البديل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 08:21 صباحاً - ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات في الصين ضيقت الخناق على الوصول إلى روبوت الدردشة "ChatGPT"، في وقت تدفع شركات تقنية وجامعات في البلاد نحو تطوير نسخة محلية من الروبوت الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقالت إن السلطات الصينية أمرت شركات مثل "Tencent" و"Ant Group"التابعة لمجموعة "علي بابا" بحظر الوصول إلى روبوت الدردشة "ChatGPT"، الذي يتيح إنتاج نصوص ردا على طلبات المستخدمين في ثوان.

ولا يفضي البحث عن الروبوت في المنصات الصينية إلى العثور على نتائج، أو في حال كتب المستخدم رابط الموقع الذي يتضمن الروبوت فإنه يشاهد ملاحظة من المزودين تقول إنه جرى تعليقه لأنه "ينتهك القواعد والقوانين".

لكن بعض المستخدمين يتحايلون على ذلك عبر تطبيق الشبكة الخاصة الافتراضية "في بي أن"، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدثت وسائل الإعلام الرسمية في الصين عن "المخاطر" التي ينطوي عليها هذا الروبوت، الذي تطوره شركة "OpenAI" الأميركية.

وقالت إنه من المحتمل أن يكون الروبوت وسيلة للولايات المتحدة "لنشر المعلومات الكاذبة".

ولفتت صحيفة صينية إلى أن "تشات جي بي تي" يجيب دوما على الأسئلة المطروحة عن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بكلام "يتفق مع الدعاية السياسية للحكومة الأميركية".

لكن الاهتمام الصيني، على الصعيدين الرسمي والشعبي ببديل هذا الروبوت كان واسع النطاق في الأسابيع الأخيرة.

وتعالت الدعوات لتطوير روبوت دردشة بديل من صنع أياد صينية.

وتحدثت تقارير صينية عن اختبارات تجري حاليا لتكنولوجيات مماثلة.

والجمعة، قالت وزارة العلوم والتكنولوجيا في إحاطة صحفية إنه ستظل تدفع نحو توظيف تطبيق الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية الاقتصادية، بما يشمل التكنولوجيا المماثلة لروبوت "تشات جي بي تي"، وفق "رويترز".

ودار جدل بشأن المحاولات الصينية السابقة لإنتاج روبوتات دردشة مثل روبوت "بلاتو" Plato، الذي طوره محركة البحث الصيني "بايدو" عام 2021، لكنه فشل في تطبيق مهام بسيطة.

وتقول صحيفة Jiemian business الصينية الاقتصادية إن هناك تحديين كبيرين أمام تقدم الصين في هذا المجال: