العالم اليوم - روسيا تشعل مخاوف إمدادات النفط.. برنت يلامس 83 دولارا

انتم الان تتابعون خبر روسيا تشعل مخاوف إمدادات النفط.. برنت يلامس 83 دولارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 08:21 صباحاً - واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي الجمعة إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

وتخطط روسيا إلى خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية، وفق ما ذكرته مصادر لرويترز، بما يصل إلى 25 بالمئة خلال شهر مارس المقبل، لتتجاوز مستويات تخفيض الإنتاج المعلنة سابقًا، في محاولة من موسكو لزيادة أسعار منتجاتها من النفط ومشتقاته.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقات سابق عزمها تخفيض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال شهر مارس، بما يمثل 5 بالمئة من إنتاجها، أو نحو 0.5 بالمئة من الإنتاج العالمي.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 0515 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 82.89 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.02 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وخلال الأسبوع انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة أربعة بالمئة تقريبا في الأسيوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلا عن زيادة مخزونات الخام الأميركية لتاسع أسبوع على التوالي.

ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.