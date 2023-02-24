أمريكا تعرض على غينيا الاستوائية مساعدتها فى مكافحة تفشى «ماربورج»

جدة - نرمين السيد - وقال لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فى بيان إن وزير الخارجية الأمريكى تحدث هاتفيا مع رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو، حيث عرض عليه تقديم الدعم والشراكة فى الوقت الذى تعمل فيه غينيا الاستوائية على الاستجابة لتفشى مرض فيروس ماربورج.

ووفقا للموقع الرسمى للخارجية الأمريكية فقد "اتفق الوزير والرئيس على أن التعاون ضرورى للاستجابة الناجحة لهذا التفشي".

يشار إلى أن فيروس ماربورج هو فيروس حمى نزفية فيروسية ينتمى إلى عائلة الفيروسات الخيطية، وهو أحد أشكال الحمى النزفية الفيروسية.ويعتبر الفيروس شديد الخطورة.