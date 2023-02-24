الاتحاد الأوروبى يفشل مجددا فى فرض عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "فرانس 24"، قالت مصادر مطلعة أمس الخميس - إن بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبى من المطاط الصناعى الروسى.
يأتى ذلك فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، فى تصريحات إعلامية، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيجتمع، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو، بزعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لإعلان حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.
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