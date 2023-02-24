بينهم طفلة.. إصابة 7 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت دانييل أوتلو المتحدث باسم الشرطة الأمريكية فى المدينة، فى مؤتمر صحفى، إن الطفلة التى أصيبت فى الحادث كان عمرها عامين، مشيرة إلى أن والدتها من بين المصابين أيضًا بجروح خطيرة.

وأضافت أوتلو، أن الشرطة لا تعتقد أن جميع الضحايا المصابين كانوا أهدافًا مقصودة وأنه عادة عندما يحدث إطلاق نار مثل هذا، فقد يكون انتقامًا لحادث آخر، لكنهم ما زالوا يبحثون فيه.

ويأتى إطلاق النار بعد أسبوع آخر من العنف المسلح فى فيلادلفيا وهى أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، حيث قُتل ضابط شرطة جامعة تيمبل، يدعى كريس فيتزجيرالد، فى نهاية الأسبوع الماضى، برصاصة قاتلة أثناء مطاردة مشتبه بهم فى عملية سرقة فى شمال فيلادلفيا.

وفى الأسبوع ذاته تم إطلاق النار على مراهقين فى شارع 19 وشارع مونتجمرى بالقرب من نصب فيتزجيرالد التذكارى، فى صباح يوم الخميس، كما قُتلت امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا بعد مشاجرة داخل حانة فى حى "Kingsessing" بالمدينة.

وقالت شرطة فيلادلفيا إنها تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم وعن سيارة مطلوبين لصلتهم بإطلاق النار.