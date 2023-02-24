أوكرانيا: القوات الروسية شنت عمليات هجومية فاشلة شرق البلاد

ووفقًا لوكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، قالت الهيئة، فى آخر تحديث استخباراتى لها "إن الطائرات المقاتلة الأوكرانية شنت 18 ضربة على القوات الروسية، وطوال اليوم نفذت طائرات قوات الدفاع 14 غارة على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الروسية وأربع غارات على مواقع منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، وأصابت قواتنا الصاروخية والمدفعية، ثلاثة مجالات لتركز القوى البشرية وكائن آخر مهم لروسيا".
وأضافت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن روسيا تركز جهودها الرئيسية على تنفيذ عمليات هجومية فى مناطق كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وشختارسك، ولم يتم تسجيل أى تغييرات فى تكوين وموقع الجماعات المعادية.
وأوضحت أنه لتوضيح مواقع الوحدات الأوكرانية وضبط نيران المدفعية يستخدم الغزاة بنشاط الطائرات بدون طيار للاستطلاع الجوى ونتيجة لذلك فقدوا المعدات، حيث دمر المدافعون الأوكرانيون طائرات روسيا ميرلين وزالا بدون طيار.
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