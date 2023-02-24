جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة الأمريكية"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، فى تصريحات إعلامية، أمس الخميس، إن بايدن سيجتمع، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو، بزعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لإعلان العقوبات الجديدة.
وأضافت: "الرئيس بايدن سيعلن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا جراء عمليتها العسكرية فى أوكرانيا".
وأشارت إلى أن هذه المجموعة اجتمعت- قبل عام واحد - بعد ساعات فقط من دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، لفرض تكاليف غير مسبوقة على بوتين ورفاقه.. مضيفة: "لقد عملنا معاً لتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والاقتصادية المتعلقة بالميزانية والإنسانية ومساعدات الطاقة التى تحتاجها".
وأثنت كارين جان بيير على اليابان، التى تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام، والتى خصصت 5.5 مليار دولار إضافية كمساعدة اقتصادية ووصفت البلاد بأنها "حليف مستدام" ضمن الجهود المبذولة لتقديم مساعدة لأوكرانيا.
وحول مساعدة الصين لروسيا عسكريا، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أنه لا يوجد أدلة على أن الصين تقدم أسلحة لروسيا، مبينة أن بلادها ستواصل مراقبة ما تفعله بكين عن كثب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: بايدن سيعلن الجمعة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.