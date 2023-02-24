البيت الأبيض: بايدن سيعلن الجمعة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة الأمريكية"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، فى تصريحات إعلامية، أمس الخميس، إن بايدن سيجتمع، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو، بزعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لإعلان العقوبات الجديدة.

وأضافت: "الرئيس بايدن سيعلن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا جراء عمليتها العسكرية فى أوكرانيا".

وأشارت إلى أن هذه المجموعة اجتمعت- قبل عام واحد - بعد ساعات فقط من دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، لفرض تكاليف غير مسبوقة على بوتين ورفاقه.. مضيفة: "لقد عملنا معاً لتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والاقتصادية المتعلقة بالميزانية والإنسانية ومساعدات الطاقة التى تحتاجها".

وأثنت كارين جان بيير على اليابان، التى تتولى رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام، والتى خصصت 5.5 مليار دولار إضافية كمساعدة اقتصادية ووصفت البلاد بأنها "حليف مستدام" ضمن الجهود المبذولة لتقديم مساعدة لأوكرانيا.

وحول مساعدة الصين لروسيا عسكريا، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أنه لا يوجد أدلة على أن الصين تقدم أسلحة لروسيا، مبينة أن بلادها ستواصل مراقبة ما تفعله بكين عن كثب.