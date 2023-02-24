العالم اليوم - مسؤول أوكراني: لدينا خطة سلام ونأمل من الجانب الصيني دعمها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 06:22 صباحاً - قال مسؤول أوكراني إن لدى بلاده خطة سلام، وعبر عن أمله في أن تحظى بدعم الجانب الصيني، الذي كشف عن خطة سلام للأزمة الأوكرانية، معتبرا أنها إشارة على أن بكين تريد أن تشارك في الجهود العالمية لوقف الحرب في أوكرانيا

وقال المسؤول الأوكراني "لدينا خطة سلام ونأمل من الجانب الصيني دعمها"، مضيفا أن الصين لا تقوم "حتى اللحظة بدعم الجهود الأوكرانية".

وأشار المسؤول الأوكراني، فيما يبدو ردا على وثيقة صينية لإنها الصراع، إلى أن كييف تتوقع من بكين أن تحث موسكو على وقف الحرب وسحب قواتها وأن تبذل المزيد لإنهاء "الحرب الروسية".

وقال المسؤول الأوكراني أيضا "من أجل الحياد، يجب أن تتحدث الصين إلى كل من روسيا وأوكرانيا، والآن يمكننا أن نرى أن الصين لا تتحدث مع أوكرانيا".

وثيقة صينية

من ناحيتها حضت بكين موسكو وكييف على استئناف المفاوضات والتوصّل إلى "تسوية سلمية" للنزاع، ودعتهما لتفادي شنّ "هجمات ضدّ مدنيين أو منشآت مدنية"

وقالت الصين يجب عدم استخدام السلاح النووي في حرب أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تريد منع خروج أزمة أوكرانيا عن السيطرة.

جاء ذلك في اقتراح من 12 بندا أعلنته وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، قالت فيه إن "الحوار والتفاوض هما السبيلان الوحيدان الناجعان لحل الصراع".

وجاء في البيان "الصراع والحرب لا يفيدان أحدا. يجب على جميع الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس وتجنب تأجيج النيران وتفاقم التوترات ومنع الأزمة من التدهور أكثر من ذلك أو الخروج عن السيطرة"، وفقا لرويترز.

وقالت الخارجية الصينية إنّه "ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في نفس الاتّجاه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن"، مشدّدة على أنه "ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية وينبغي عدم خوض حروب نووية"، بحسب فرانس برس.

وقال البيان "نحن نعارض تطوير واستخدام أسلحة بيولوجية وكيماوية من قبل أي دولة تحت أي ظرف من الظروف".