دبلوماسية أمريكية: مستعدون لإجراء محادثات مع روسيا بشأن اتفاقية ستارت جديدة

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، -فى مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، إن الولايات المتحدة تعتبر تعليق المعاهدة خطوة غير مسؤولة.
وأضافت: "تقع على عاتق الولايات المتحدة وروسيا مسؤوليات تجاه العالم للحفاظ على ترسانتنا النووية آمنة ومأمونة، وعلينا القيام بعملنا".
وشددت نولاند على أن واشنطن كانت مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات لضمان تنفيذ معاهدة ستارت الجديدة منذ البداية.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد قال فى خطابه يوم 21 فبراير أمام الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة ستارت الجديدة، لكنها لا تنسحب منها.
وأقر مجلس النواب الروسى "الدوما" أمس، بالإجماع مشروع قانون بشأن تعليق روسيا لمعاهدة ستارت الجديدة.
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