البيت الأبيض يصدر تحديثا لسياسة نقل الأسلحة التقليدية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ونقل الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عن البيت الأبيض، أن "تنشيط التحالفات الأمريكية عنصر أساسى فى نهج إدارة بايدن هاريس فى السياسة الخارجية".

وقال البيان إن "إصدار اليوم للسياسة المنقحة حديثًا لنقل الأسلحة التقليدية الأمريكية يوضح أولويات الإدارة فى تقييم عمليات النقل الدفاعية المقترحة بطريقة تعزز قدرات الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها للعمل معًا بشكل أكثر فعالية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة فى السنوات المقبلة بطريقة تعزز قيمنا الأساسية".

وتابع البيان أنه "بناءً على رؤية الإدارة لاستراتيجية الأمن القومى لشهر أكتوبر 2022، بموجب سياسة منقحة بشأن نقل الأسلحة التقليدية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستمارس ضبط النفس وتتبع نهجا شاملا حقا فى عمليات نقل الأسلحة التقليدية".

وأضاف البيان أن "تقييم جميع مبيعات الدفاع المقترحة سيستمر بناءً على مزاياها الفردية وعلى أساس كل حالة على حدة مع مراعاة العوامل المتعددة المحددة فى سياسة نقل الأسلحة التقليدية الأمريكية، فضلاً عن القوانين واللوائح المعمول بها، لتحديد ما إذا كان نقل الأسلحة المحتمل يصب فى المصلحة الوطنية، بما فى ذلك القيمة التى نوليها لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى وحوكمة قطاع الأمن".

وذكر البيان أنه "فى الوقت نفسه، ستواصل حكومة الولايات المتحدة بنشاط مناصرة مصنعى الدفاع الأمريكيين فى جميع أنحاء العالم، وتعزيز عمليات النقل والتجارية عندما تكون فى المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، بما يتماشى مع اعتبارات سياسة نقل الأسلحة التقليدية، وبما يتفق مع إجراءات الدفاع عن التجارة الدفاعية".