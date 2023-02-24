الأمم المتحدة توافق بالأغلبية لصالح عزل روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، جاء أيضًا التصويت الذى أجرته الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، لمطالبة روسيا بالانسحاب الفورى وغير المشروط من أوكرانيا، داعية إلى "سلام شامل وعادل ودائم".

وشهد القرار مساء الخميس تأييد 141 دولة مع رفض سبعة وامتناع 32 عن التصويت، بما فى ذلك الصين.

من بين الدول الكبيرة التى امتنعت عن التصويت يوم الخميس، قالت تايلاند إنها لا تريد المشاركة فى مسرحية أخلاقية، مضيفة أن المليارات من المتفرجين يتحملون وطأة الحرب.

وأكدت جنوب إفريقيا أن مبادئ السلامة الإقليمية الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة مقدسة وتطبق فى حالة أوكرانيا، لكنها زعمت أن القرار لن يخدم قضية السلام.

وقال نائب المبعوث الصينى لدى الأمم المتحدة، داى بينغ، إن الغرب كان يلقى بالوقود على النار بتسليح أوكرانيا. وقال إن ذلك لن يؤدى إلا إلى تفاقم التوترات.

وفى سياق متصل قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا: "من خلال التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 141، أوضحت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة أنه يجب على روسيا إنهاء عدوانها غير القانونى. يجب استعادة وحدة أراضى أوكرانيا. بعد عام واحد من شن روسيا غزوها الشامل، لا يزال الدعم العالمى لأوكرانيا قويًا".