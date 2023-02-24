إصابة شابين فلسطينيين برصاص مستوطن إسرائيلى فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية -فى بيان صحفي- بأن إصابتين إحداهما خطيرة برصاص مستوطنين، وصلتا إلى مستشفى رفيديا الحكومى فى نابلس من بلدة قصرة.

من جانبه، قال ناشط بمقاومة الاستيطان إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "إيش كودش" اقتحموا المنطقة الجنوبية من البلدة باستخدام "تركترونات" وهاجموا منازل المواطنين.

وأوضح أن مستوطنا أطلق الرصاص الحى من سلاح أوتوماتيكى صوب المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن منازلهم، ما أدى لإصابة المواطن مسعود أبو ريدة برصاصة فى البطن خرجت من الظهر، والمواطن محمد خالد حسن بمنطقة الفخذ.

وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بمستوصف البلدة، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا.

وأشار إلى أن لجان الحراسة فى البلدة تمكنت من صد هجوم المستوطنين، ومازالت تحرس على أطراف البلدة، فيما تشهد المنطقة تجمعات للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.