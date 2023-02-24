العالم اليوم - مصر تسجل وقوع زلزال شمالي مدينة السويس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 02:16 صباحاً - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية وقوع هزة أرضية على بعد 27 كيلومترا شمالي السويس، شعرت به عدة محافظات مصرية.

وأضاف المعهد أن قوة الزلزال بلغت 4.1 درجة على مقياس رختر وبعمق 10 كليومترات. وقال بيان معهد رصد الزلازل المصري إنه لم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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